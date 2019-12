Il centro di distribuzione Amazon di Vercelli dona 45.000 euro al Regina Margherita

Il centro di distribuzione Amazon di Vercelli ha deciso di donare 45.000 euro ai bambini affetti da tumore dell'Ospedale infantile Regina Margherita di Torino.

Grazie al contributo di Amazon sarà bandita una borsa di studio finalizzata alla ricerca destinata a laureati in Farmacia, Biologia e Biotecnologie per un importo pari a €24.000/anno per lo svolgimento di un progetto che consentirà al destinatario di lavorare a stretto contatto con l’Unità Ricerca e Sviluppo Clinico e Laboratorio Centro Trapianti Cellule Staminali e Terapia Cellulare nell’identificazione di nuove terapie con particolare focus sui pazienti affetti da osteosarcoma.

Inoltre all’interno della nuova ludoteca dell’Ospedale, Amazon ha allestito un angolo lettura in cui sono stati messi a disposizione diversi dispositivi Amazon Kindle, mentre una parte dell’aula adolescenti sarà dedicata alle materie STEM (Scienze, Tecnologia, Elettronica e Matematica).

Luigi Genesio Icardi, Assessore alla Sanità della Regione Piemonte, ha commentato: ''L’attenzione alla Sanità pediatrica manifestata concretamente da Amazon merita il plauso più convinto da parte della Regione Piemonte, che su questo fronte sta cercando di unire le forze per ottenere i migliori risultati, con progetti innovativi e borse di studio che vadano ad arginare il più possibile la carenza dei medici specialisti. Sono particolarmente felice che l’iniziativa di Amazon abbia ottenuto la risposta più generosa proprio in Piemonte, attraverso il Centro di distribuzione di Vercelli. Certamente si tratta di una donazione che al Regina Margherita sarà ottimamente investita''.

''Ringrazio tutti quanti hanno collaborato, con l’augurio che questa azione possa trovare presto nuovi emulatori''.