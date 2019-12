Bardonecchia: una nuova seggiovia a quattro posti per chi ama il Melezet

Continua il potenziamento degli impianti di risalita a Bardonecchia : è stata infatti inaugurata la nuova seggiovia quadriposto “ Sellette ”. Realizzata in sostituzione delle attuali seggiovia biposto e sciovia Sellette, il nuovo impianto parte dalla località Chesal a quota 1800 metri, mentre l’arrivo è a quota 2200. La seggiovia avrà una portata di 2400 persone ogni ora e potrà coprire l’intero tragitto in soli 5 minuti.

Realizzata nel Comprensorio del Melezet, si tratta di una nuova seggiovia ad ammorsamento automatico che consente una velocità di linea maggiore durante il viaggio e una minore nelle stazioni, a tutto vantaggio dei passeggeri, che possono viaggiare più velocemente, ma anche approfittare di un maggior comfort di imbarco e sbarco. Inoltre la seggiovia è dotata di cupole che possono essere abbassate in qualsiasi momento durante il viaggio per proteggersi contro il freddo o il vento. La nuova linea del percorso della seggiovia con una nuova diversa collocazione dei sostegni di linea rispetto agli attuali, permetterà una maggior fruibilità delle piste in quota 23 e 25.



Si va a completare così la prima fase di sviluppo dell’area del Melezet. Un investimento di circa 4 milioni di euro al quale seguiranno, l’anno prossimo, lo spostamento della seggiovia biposto sull’attuale linea della sciovia Bosco e la costruzione di un nuovo skilift del Vallon-Cros. Sempre quest’anno è stato inaugurata la nuova attrazione “Alpine Coastser” a Campo Smith, dal costo di 1,7 milioni.