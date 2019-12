Pallanuoto, Mondiali Under 20: Ettore Novara trascina l'Italia, il 9-6 alla Croazia vale il bronzo iridato

Si chiude con una splendida medaglia di bronzo l'avventura del giovane Settebello di Carlo Silipo ai Mondiali under 20 di pallanuoto.

Gli azzurri, dopo la sconfitta in semifinale contro la Serbia, riescono a salire sul gradino più basso del podio battendo 9-6 la Croazia nella finalina per il terzo posto iridato. Una sfida combattutissima che ha messo in luce, ancora una volta, la grande forza di Ettore Novara, autore di una prova sopra le righe condita da tre reti di pregevole fattura (due a uomini pari) e un rigore procurato nella fasi decisive del match.

Il centroboa torinese della Rari Nantes Savona, miglior giocatore dell'Italia per numero di gol e continuità di prestazione, ha ottenuto anche il titolo di "best centre" della manifestazione e di "best player" del quarto di finale vinto 17-5 contro il Giappone, oltre ad essere inserito nell'All Star Team della rassegna iridata.