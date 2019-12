Gtt, progetto "Linea sicura": nel 2019 controllati 4.063 passeggeri

Nel progetto di “Linea Sicura”, in collaborazione con Gtt, nel 2019 la polizia municipale in supporto ai controllori ha svolto attività di controllo sui mezzi pubblici, mirate in particolare su alcune linee "critiche".

Nello specifico, sono stati coinvolti 101 agenti della municipale con l’ausilio di unità cinofile, 78 operatori Gtt, 113 vetture controllate sulle linee 2, 29, 60, 72, 9, 16, 3, 18, 57, 51, 11, 77, 4, 5, 71, 74, 12.

Sono invece stati 4.063 i passeggeri controllati; 390 le violazioni per mancata corresponsione dei titoli di viaggio. Una persona è stata indagata poiché ha rifiutato di indicare la propria identità personale. Due le notizie di reato contro ignoti per spaccio di sostanze stupefacenti.