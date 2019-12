I migliori ricambi per la tua modo in vista della nuova stagione

Per ora la stagione non promette bene, se siete centauri appassionati: è probabile che abbiate messo in una rimessa la vostra moto, dopo aver provveduto alle necessarie azioni di manutenzione e controllo. La primavera, però, non tarda mai troppo ad arrivare, e con essa il momento di "rispolverare" il vostro potente mezzo e aggredire ogni tornante. Qualora in queste operazioni di cura del mezzo vi fosse venuto in mente qualche idea per ottimizzarlo (sia a livello di prestazioni che di estetica) potreste trovarvi bisognosi di qualche sito sicuro dove dar sfogo alla vostra voglia di modifiche e pimpaggi: nelle prossime righe parleremo di quali accessori potreste aver voglia di acquistare per il vostro mezzo.

Partiamo subito col dire che molto spesso gli accessori per le moto sono fatti di due materiali, l'Ergal e la fibra di carbonio: se della seconda abbiamo senza dubbio sentito tutti parlare come un materiale molto resistente (è assai più "forte" dell'acciaio, quindi potete ben immaginare di cosa parliamo) va anche detto che gli accessori prodotti con questo materiale sono, in generale, i più costosi in assoluto. Quando parliamo di Ergal, invece, stiamo descrivendo una lega in alluminio dalla resistenza meccanica decisamente alta, il cui prezzo è sensibilmente inferiore rispetto alla fibra di carbonio. Vediamo ora nel dettaglio quali parti della vostra moto sono modificabili!



SPECCHIETTI: UTILITA' MISTA A BELLEZZA

Gli specchietti senza dubbio rappresentano una delle prime modifiche che ci vengono in mente quando pensiamo di implementare l'estetica della nostra moto. I modelli in circolazione sono moltissimi, l'importante è accertarsi che siano omologati per la circolazione in Italia: un buon negoziante saprà consigliarvi, oppure un sito specializzato. Nel dubbio, potrete sempre fare una domanda a ACSI, dove una folta schiera di appassionati come voi vi saprà dare le giuste dritte per qualsiasi progetto e domanda riguardi la vostra due ruote.



ADESIVI: L'UNICO LIMITE E' LA FANTASIA

A seconda del modello della vostra moto, potrete decidere se acquistare degli adesivi ufficiali (quelli esposti sulle moto da gara, ad esempio) oppure qualcosa di completamente diverso. Molti siti offrono il servizio che permette di disegnare il proprio adesivo, in questo caso davvero non avrete più limiti: tutto ciò che amate potrà essere riportato sulla vostra due ruote, proprio come se fosse il vostro rombante biglietto da visita.



FRECCE NUOVE, NUOVO PROFILO

Delle frecce nuove per la vostra due ruote potrebbero davvero fare la differenza quando si tratta di visione generale del mezzo: possono rendere una linea più o meno aggressiva a seconda del vostro gusto personale. Anche qui, l'unica avvertenza è che siano conformi all'omologazione CE. Informatevi sempre con dovizia prima di compierne l'acquisto, le multe potrebbero essere salatissime.



ACCESSORI: BORSE PER MOTO

Se avete in progetto di compiere dei lunghi viaggi col vostro mezzo, ecco che delle borse potrebbero tornarvi utilissime: se pensate che l'estetica possa venirne penalizzata, sbagliate. I modelli in circolazione sono moltissimi, sia che si tratti di bauletti sia che si tratti di borse laterali, e così i materiali, in grado di adattarsi allo stile della vostra moto.