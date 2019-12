La ghisa di Teksid passa in mani brasiliane: Fca ha ceduto a Tupy S.A. per 210 milioni

Un "pezzo" di Teksid passa di mano: si tratta del business della ghisa. L'annuncio ufficiale di Fca è arrivato nelle scorse ore, al termine dell'accordo raggiunto con i brasiliani di Tupy S.A. per 210 milioni di euro, già fornitori della casa del Lingotto e azienda leader nel settore della ghisa, specializzata nello sviluppo e nella produzione di componenti strutturali in ghisa ad alto contenuto ingegneristico per numerose applicazioni in beni strumentali a servizio di industrie diverse.



La cessione comprende gli stabilimenti di produzione ghisa di Teksid in Brasile, Messico, Polonia e Portogallo, nonché la partecipazione detenuta da Teksid in una joint venture in Cina. Ma pure l’ufficio di ingegneria in Italia e l'ufficio vendite negli Stati Uniti.