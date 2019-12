Saluzzo, l’Albero delle Gioie guarda in alto e punta alle collezioni top del settore

“L’Albero delle Gioie” guarda in alto e punta ai marchi “icona” a cui darà la scena esclusiva dal 2020.

Sono brand ad alto tasso fashion che Maria Teresa Lingua, titolare da oltre 30 anni della più antica gioielleria di Saluzzo, fondata 90 anni fa dalla famiglia Vallauri e poi in proprietà a Trucco e Chiola, ha portato nell’antica capitale del Marchesato e presenta alla clientela.

Le collezioni, scelte con cura, passione e capacità di mestiere, daranno eleganza, grinta e personalità a chi li indossa. Eccole: Massimo Raiteri, Roberto Demeglio, Parlapiano, Sanalitro, Opposite Jewels, Pesavento, Monies.

“Tutto lo spazio sarà per loro, creazioni bellissime, che molti già conoscono e cercano nel negozio - continua Terry porgendo gli auguri di Natale insieme a Simona Chiola, da sempre al suo fianco nelle vendite.

Per questo fino ad esaurimento merce, su tutti gli orologi in casa e sui marchi che non saranno rinnovati, verranno praticati sconti dal 10 al 70 per cento.

“Aprirei il sipario con i caratteri unici di alcuni di questi marchi. Caratteri che sono riferimenti di prestigio nel settore e, che non temono confronti” afferma la titolare.

Massimo Raiteri: un brand che si affaccia nell’alta gioielleria italiana negli anni ’50, in cui oggi, alla terza generazione, convergono artigianalità e tecnologia nella creazione di una linea di gioielli unici. “L’ho scelto 33 anni fa e non l’ho mai lasciato per competenza, qualità e garanzia sempre al top. Bellissimi i brillanti sugli anelli della sua collezione”.

Monies: anche a Saluzzo la collezione avant-garde di gioielli-scultura, in pietre e materiali naturali che nascono dalle mani di due orafi designer danesi, nel laboratorio atelier affacciato sul porto di Copenhagen. “Stupefacenti “ – sottolinea Teresa che ha conquistato la loro fiducia, pur con un negozio in un piccolo centro periferico rispetto alle grandi città, dove il marchio è un rifermento moda.

Pesavento: una linea di gioielli “Made in Italy” con una forte vocazione per il contemporaneo e l’innovazione che piace ai più giovani per le forme inedite di designer: “Una creatività nuova da indossare”.

Il negozio punta anche sulle fragranze per dare personalità olfattiva agli ambienti di casa. La scelta è di un nome portabandiera: “Teatro Fragranze Uniche”: linea a tiratura limitata, solo una decina di profumazioni esclusive, dove tecniche moderne di produzione si uniscono al metodo degli antichi mastri profumieri fiorentini.

Per le festività “L’Albero delle Gioie” in corso Italia 4, a pochi passi dal Duomo, è aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 19,30 e per chi lo desidera su appuntamento telefonando al 340 1093702.