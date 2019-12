"UniTo a Grugliasco, siamo pronti a cambiare il volto del territorio, dentro e fuori dal campus"

"Cambierà tutto da un giorno all'altro. Da quando apriremo in poi". Stefano Geuna, rettore dell'Università di Torino, immagina già il futuro di Grugliasco senza chiudere gli occhi. Perché non si tratta di un sogno, ma di futuro prossimo. Molto prossimo.

"Il nuovo campus rivoluzionerà tutto il territorio: arriveranno molti più studenti, ma contiamo di veder arrivare anche nuovo commercio e di attirare, come pensiamo anche per il Parco della Salute, nuove aziende", dice il rettore.

E mentre i lavori procedono, si pensa già ai servizi. "Abbiamo un dialogo molto ben avviato con il Comune di Grugliasco, così come con la città metropolitana e con il Comune di Torino, innanzitutto per rafforzare il trasporto pubblico. Per farci trovare già pronti, in quella che sarà una riqualificazione urbana molto più ampia".