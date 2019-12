Ancora maltempo sul Torinese nei prossimi giorni, poi "tregua" natalizia

Ancora qualche perturbazione poi tregua natalizia. Lo dicono gli esperti di Datameteo, che prevedono per i prossimi giorni maltempo decisamente autunnale fino a domenica, poi avremo una tregua almeno fino a Natale, con temperature che si manterranno ancora oltre la media periodo.



Dunque, dopo le piogge diffuse di venerdì, la giornata di oggi si presenta fino al pomeriggio con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, con qualche nube in più sui confini alpini. In serata aumento della nuvolosità da ovest con precipitazioni dalla nottata sui confini alpini. Temperature minime che si aggireranno intorno 2/3 °C. Massime in aumento e comprese intono 13/14 °C. Venti assenti al mattino, dal pomeriggio raffiche di Foehn sulle Alpi.



Domani, invece, una perturbazione veloce porterà qualche pioggia in nottata su anche in città, poi per il resto della giornata resteranno bloccate sui confini alpini occidentali e settentrionali, sempre con nevicate a quote medio-alte. Altrove nuvoloso con nuvolosità in diminuzione nel corso della giornata. Temperature minime stazionarie. Massime stazionarie o in leggero aumento. Venti molto forti nordoccidentali sulle Alpi con raffiche di Foehn anche oltre i 100 km/h, che occasionalmente raggiungeranno anche le pianure e la città.

Da lunedì 23 dicembre fino a Natale poi il maltempo darà una tregua proprio per il periodo natalizio con pressione in aumento e giornate stabili e per lo più soleggiate. Le temperature saranno stazionarie o in leggero calo.