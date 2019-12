Completamente ubriaco provoca un incidente: feriti cinque giovani

Un terribile incidente si è verificato questa notte in tangenziale Nord, all'altezza di Rivoli: un 27enne di Nichelino completamente ubriaco alla guida di un'auto, una Renault Clio, si è schiantato contro un'altra vettura, una Punto, con a bordo cinque giovani.

Nel tamponamento, avvenuto poco prima della barriera di Bruere, sono rimasti feriti tutti e cinque i ragazzi presenti all'interno della Punto. Portati all'ospedale di Rivoli, non sarebbero in gravi condizioni, nonostante abbiano riportato traumi e contusioni varie. Il conducente della Renault invece è stato sottoposto all'alcol test: lo strumento ha rilevato un tasso alcolemico di 2 gr/l, un dato ben quattro volte superiore al limite consentito.

Per questo motivo il giovane è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, mentre l'auto è stata sequestrata e la patente ritirata.