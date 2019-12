Disavventura per Cristian Ansaldi, ladri in casa del calciatore del Toro: "Dio perdonali"

Brutta avventura per Cristian Ansaldi: l'appartamento del calciatore del Toro, situato sulla collina torinese in strada del Nobile, è stato infatti svaligiato dai ladri. A rivelarlo è stato lo stesso terzino, tramite il proprio profilo Instagram.

"Mi hanno portato via molte cose di valore come borse, valigie, orologi, anelli, bracciali. Cose che avevano un valore per noi non per il costo in sé, ma perché solo noi sappiamo quanto costa comprare ogni cosa" ha raccontato Ansaldi. Stando a una prima ricostruzione, il valore della merce rubata si aggirerebbe intorno ai 200.000 euro.

Il calciatore granata, molto religioso, rasserenato per il fatto che durante la visita dei ladri non vi fossero i suoi familiari in casa, ha poi mostrato pietà per le persone che gli hanno rubato tutto: "Voglio consegnare queste vite nelle tue mani, Signore, affinché li perdoni e affinché loro possano conoscerti. Voglio benedirli e consegnarli davanti a Dio". In corso le indagini della polizia.