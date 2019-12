Gli alunni della scuola elementare “Calvino” vanno a scuola di imprenditoria

Le alunne e gli alunni di terza (tre sezioni su otto, ndr) della scuola elementare “Italo Calvino” di Via Zumaglia 41 andranno a scuola di imprenditoria grazie al Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale di Torino: è ufficialmente partito, infatti, il progetto “Impresa...elementare”, organizzato in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale. L'iniziativa è realizzata con il patrocinio della Città di Torino e in partnership con cinque aziende (CoderDojoUpTo, Ferrino, I.E.F. Leonardo, Quercetti e Reynaldi).

“Impresa...elementare” si basa sull'apprendimento di concetti base e capacità potenzialmente fondamentali per il futuro, in particolar modo professionale: “L'idea - spiega il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori Alberto Lazzaro – è nata dopo un viaggio nella Silicon Valley: il nostro territorio non ha nulla da invidiare ma deve solamente riscoprire le proprie ricchezze e specialità, creando una vera e propria cultura d'impresa fin dai primi gradi della scuola”. Trattandosi di un progetto pilota, il primo in Italia, se l'esito complessivo sarà positivo potrà essere replicato in altri istituti.

Il programma si articolerà in ventiquattro lezioni, ribattezzate game, in cui i partecipanti acquisiranno competenze quali creatività, gestione degli spazi, lavoro in team e coding tecnologico e svilupperanno una maggiore sensibilità alle tematiche ambientali: “Impresa elementare - prosegue Lazzaro – si rifà a un modello europeo usato in grandi capitali come Londra e Stoccolma: il domani sarà di chi saprà creare il proprio futuro grazie alle proprie abilità”.

Soddisfatta la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Duca d'Aosta Serenella Cuiuli: “Dobbiamo educare - commenta – i bambini ad affrontare quello che sarà il proprio futuro, un futuro in continua trasformazione cercando di trasmettere un'etica del lavoro che rispecchi le responsabilità di ciascuno di noi”.

Non è mancato il sostegno delle istituzioni come Città di Torino e Circoscrizione 4: “Grazie a questo progetto - dichiara l'assessore al commercio Alberto Sacco – i bambini potranno imparare, giocare, lavorare insieme e capire come funzionano le aziende piemontesi”.

“Il nostro obiettivo - aggiunge il presidente della quattro Claudio Cerrato – è quello di portare nelle scuole del territorio attività interessanti: non a caso la prima biblioteca della Circoscrizione è proprio nella Calvino”.