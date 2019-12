Controlli antidroga della Squadra Volante, 10 arresti nella settimana: sequestrati più di 10mila euro

E’ il caso di un sessantaduenne residente nella prima cintura che, fermato per un controllo venerdì pomeriggio mentre transitava a bordo della propria auto in corso Sacco e Vanzetti, è stato trovato in possesso di un involucro in carta stagnola (nascosto sotto il sedile) contenente oltre 100 grammi di cocaina. L’uomo, inoltre, aveva addosso la somma in contanti di 1330 €, in merito ai quali non è stato in grado di fornire alcuna giustificazione. In tasca ed anche a casa sua gli agenti hanno rinvenuto numerosi foglietti manoscritti sui quali era riportata la contabilità relativa all’attività di spaccio, nonché un bilancino di precisione.