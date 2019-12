Torino, un nuovo ufficio postale nel centro commerciale Parco Dora

Realizzare un nuovo ufficio postale nella zona di Basse San Donato - Spina 3 (Circoscrizione 4) in grado di soddisfare le esigenze dei residenti. È questa la richiesta dei residenti della zona tramite una petizione di iniziativa popolare, presentata questa mattina a Palazzo Civico.

"Recentemente - hanno spiegato - hanno chiuso le poste di via Ascoli, per motivi più che ragionevoli di sicurezza della struttura. Questo però sta causando non pochi disagi agli abitanti della zona, costretti a spostamenti non proprio agevoli verso gli uffici di via Miglietti e corso Regina Margherita".

"Sul nostro territorio - hanno aggiunto - sono state realizzate diversi centri commerciali, a cui non è però seguita un'operazione per aumentare gli spazi pubblici destinati alla collettività".

Tra le proposte dei firmatari quello di realizzare un ufficio postale all'interno del centro commerciale Parco Dora di via Livorno. "Una nuova struttura, possibilmente capace di ospitare un numero consistente di persone e con orario di chiusura prolungato al tardo pomeriggio" concludono.