A Beinasco i Sogni di Natale diventano realtà!

Vuoi incontrare Babbo Natale? Al Villaggio di Natale di Beinasco puoi incontrare Babbo Natale ogni giorno e attraversare il magico Christmas Village in un ambiente coperto e riscaldato per il massimo comfort di bimbi e genitori.

Fino al 6 gennaio visita il Villaggio degli Elfi e i loro laboratori didattici, La Fattoria del Presepe , la Casa di Babbo Natale e il trucco per i bimbi .

Nel Villaggio di Babbo Natale troverai i gonfiabili con Animazione e Spettacoli “Christmas Show” , le parate con i personaggi Disney e in esclusiva le uniche e originali mascotte Topolino e Minnie direttamente da Disneyland!!

Babbo Natale trascorre tutto il suo tempo al Christmas Village, ogni giorno dell’anno per prendersi cura della sua missione di vita: migliorare il benessere dei bambini e accompagnarli dolcemente nella crescita, oltre a diffondere il messaggio di amore, di buona volontà e lo spirito del Natale in tutto il mondo.

Al Villaggio di Natale potrai incontrare anche caprette, pecore, asinelli, coniglietti e tanti altri piccoli amici! C’è anche l’ Ufficio di Babbo Natale dove potrai spedire le letterine e ricevere il Regalo da Babbo Natale in persona!

Ma non basta! Scopri la Foresta dei Rapaci!

Nell’area esterna potrai vivere il Battesimo della Sella con pony per bambini e il cavallo per i più grandi.

Troverai il Mercatino di Natale per rendere ancora più magica la dolce atmosfera del Natale: potrete passeggiare tra i banchetti di espositori artigiani, hobbisti e produttori locali, che renderanno unico il vostro shopping natalizio con tante gustose leccornie nell’area Christmas Food .

Ti piace il cinema ? Abbiamo predisposto all'interno del Christmas Village la nuova area cinema dove poter vedere vecchi film e cartoni animati in pellicola

E la Befana ? Durante tutto l'anno la cara vecchietta dal naso lungo, il mento aguzzo e dal carattere un po’ birbantello si riposa nella sua dimora fatata in attesa del lungo volo nella notte più magica dell'anno.

Al Christmas Village sarà possibile conoscerla di persona a partire dal 28 Dicembre e sarà felice di incontrare grandi e piccini prima di iniziare il viaggio che la porterà in giro per i tetti e attraverso i camini per riempire le calze lasciate appese dai bambini.