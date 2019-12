La Mole Antonelliana cambia colore nelle feste: rossa a Natale, bollicine a Capodanno

In questi giorni, e fino al 6 gennaio - grazie a Iren in collaborazione con la Città di Torino - è possibile ammirare la Mole Antonelliana illuminata di blu, rosso o bollicine a seconda delle occasioni. Sarà illuminata di blu per tutto il periodo natalizio. Rossa nelle notti del 24, 25 e 26 dicembre e ‘bollicine’ il 31 dicembre dallo scoccare della mezzanotte.