Caso Mastrullo: disposto l'affidamento in prova "provvisorio" per l'ex consigliere regionale

Ad Angiolino Mastrullo, ex consigliere regionale del Piemonte, è stato concesso l'affidamento in prova "provvisorio". Portato in carcere lo scorso 19 novembre, a seguito di una pronuncia della Cassazione sulla Rimborsopoli subalpina, Mastrullo, 70 anni, aveva concordato in appello un anno e mezzo di reclusione.