Torino, al volante con il cellulare passa con il semaforo rosso: 600 euro di multa

Trecentocinquanta automobilisti fermati, 148 violazioni accertate, con tre fermi amministrativi di veicoli. E' questo l'esito dei controlli effettuato nella notte dalla Polizia Municipale nelle strade del Centro, Santa Rita, San Donato, Barriera di Milano e Aurora.

Particolarmente elevati i numeri delle multe fatte per guida senza cinture di sicurezza, mancanza di revisione dei veicoli e per l'uso del telefonino al volante. Alle 2.12 è stato fermato in via Cigna il conducente di una Fiat Panda, un 26enne, che era passato con il semaforo rosso. Il giovane stava inoltre usando il cellulare, mentre effettuava la svolta vietata dalla carreggiata centrale a velocità pericolosa in ore notturne. Il ragazzo non aveva inoltre con sé la patente: la Municipale gli ha fatto una multa da 600 euro, con -16 punti sulla patente.