Auto in fiamme in via San Pio VII a Torino. Intorno alle 9.30, per ragioni ancora da accertare, un veicolo parcheggiato in prossimità dell'incrocio con corso Traiano ha preso fuoco.

L'incendio si è ben presto esteso alle altre vetture in sosta. Nei cieli del quartiere Lingotto è visibile un'alta colonna di fumo nero. Sul posto la Polizia Municipale e i vigili del fuoco: il tratto risulta chiuso al traffico.

Il rogo ha danneggiato anche gli infissi del palazzo e dei negozi nelle vicinanze.