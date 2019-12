Il tram di Cinecittà ferma in piazza Castello a Torino

A Natale, a Torino, si ferma il tram del cinema. Distretto Cinema, che organizza ogni estate nel cortile di Palazzo Reale “Cinema a Palazzo”, propone per venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 dicembre un’iniziativa sul tram del 1935 che faceva servizio a Cinecittà. Un tram della stessa tipologia utilizzata anche da Federico Fellini per girare il suo film tv, "L'intervista".

Nei tre giorni dalle 15,30 alle 19 il tram stazionerà in piazza Castello, proprio di fronte al Teatro Regio: restaurato dall’Atts, l'Associazione Torinese Tram Storici, sarà visitabile gratuitamente da torinesi e turisti. Ogni giorno alle 17,30, poi, l’incontro con i protagonisti, rigorosamente torinesi, del cinema di oggi. Venerdì 27 sale Daniele Gaglianone, sabato 28 Irene Dionisio, domenica 29 c'è Luis Nero.

I tre autori si racconteranno e parleranno del loro cinema in questo luogo speciale. "Sarà un'occasione di dialogo, riflessione e confronto sulla situazione del cinema italiano, sul cinema come elemento non solo narrativo ma elemento di divulgazione di linguaggi ad esso assimilabili come quelli della videoarte, e sulla situazione della produzione torinese", spiega il direttore artistico Fulvio Paganin.

Gli appuntamenti sono realizzati in collaborazione con la Circoscrizione 1 della Città di Torino e Atts e sono a ingresso gratuito.