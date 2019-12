Trasporti, nasce l'osservatorio sulla mobilità sostenibile

Con l’intento di creare, insieme al Politecnico, un osservatorio nazionale dell’innovazione di genere nel settore dei trasporti, il Comune di Torino ha ottenuto 80mila euro dall’Unione Europea, a seguito della partecipazione a un bando lanciato da Bruxelles. Il progetto “Transport Innovation Gender Observatory” (TINNGO), vede il coinvolgimento, oltre al capoluogo piemontese, di venti partner provenienti da 13 differenti Paesi: si tratta di esperti di gender mainstreaming e organizzazioni di settore. A esseri coinvolti nell’approfondimento trasversale, che durerà tre anni, sarà un gruppo di funzionari e dirigenti della Direzione Infrastrutture e Mobilità e delle Aree Innovazione e Fondi europei e Giovani e Pari opportunità. Oggi, la Giunta comunale, ne ha avallato gli intenti: “Il nostro sarà uno dei dieci innovation hub nazionali – sottolinea l’assessore Maria Lapietra, responsabile delle politiche legate alle infrastrutture e alla viabilità, che insieme ai colleghi Marco Pironti e Marco Giusta ha sottoscritto la delibera -. L’Osservatorio riserverà attenzione e approfondimenti sia alle sfide contemporanee come lavoro ed educazione, sia agli scenari futuri degli spostamenti sostenibili, con l’obiettivo di scrivere una nuova strategia europea attenta alle tematiche del gender balance”.

A partire dal 2009 la municipalità torinese, proponendosi quale laboratorio di innovazione tecnologica, ha accolto la sfida delle smart cities, progettando e realizzando traiettorie di sviluppo sostenibile, grazie anche e soprattutto alla partecipazione a progetti europei. Il tutto in un quadro coerente per contribuire allo sviluppo di realtà urbana che, nel rispetto dell’ambiente, siano in grado di produrre alta tecnologia, ridurre i consumi energetici degli edifici, promuovere trasporti puliti e migliorare la qualità della vita, all’insegna delle basse emissioni di anidride carbonica.