Corso Taranto, dal 7 gennaio la biblioteca del Centro interculturale si apre al territorio

Dal 7 gennaio prossimo il Centro interculturale, in collaborazione con le Biblioteche civiche torinesi, aprirà la propria Biblioteca al territorio arricchendo così l’offerta di servizi bibliotecari a Torino Nord e in particolare nel quartiere di Regio Parco, che al momento ne è sprovvisto.

Il servizio, in corso Taranto 160, sarà integrato con quelli proposti dalle Biblioteche civiche torinesi, consentendo un arricchimento delle collezioni e dell’offerta di attività. Si potranno prenotare libri dalle altre Biblioteche civiche e restituire quelli già presi in prestito presso altre sedi del Sistema bibliotecario urbano. E’ organizzato inoltre un servizio di lettura di quotidiani e riviste in sede.

La Biblioteca del Centro Interculturale è dedicata a tematiche prevalentemente “interculturali”, con proposte sia di narrativa sia di saggistica. Sugli scaffali si può trovare una vasta panoramica dei principali autori provenienti da ogni parte del mondo, oltre a testi di antropologia, sociologia, scienze sociali, filosofia, geografia, arti. Per i più piccini, anche libri con testo a fronte in lingua originale.

La Biblioteca seguirà il seguente orario di apertura: martedì – mercoledì – giovedì dalle 13.00 alle 16.00, Per prenotazioni sarà possibile chiamare i seguenti numeri: 011.011.29721 – 011.011.29723 oppure inviare una e-mail a: gladys.nalesso@comune.torino.it - valeria.oliva@comune.torino.it