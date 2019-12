Torino, un pranzo di Natale per i senza tetto di Piazza Risorgimento

Un pranzo di Natale per spazzare via le polemiche delle ultime settimane e provare a fare qualcosa di concreto per i senza tetto di Piazza Risorgimento: è questo l'obiettivo dell'iniziativa organizzata dal consigliere del Movimento 5 Stelle in Circoscrizione 4 Stefano Leone in collaborazione con il gestore della bocciofila Pierfelice Massucco.

L'appuntamento è fissato per le ore 12 del 25 dicembre all'interno dell'area sociale: “Il ritorno dei senza tetto allontanati - spiega lo stesso Leone, autore dell'interpellanza approvata per chiedere un intervento urgente da parte del Comune – era più che scontato: per questo mi sono coordinato con Massucco chiedendo a loro stessi se gradissero o meno un pranzo per il giorno di Natale”.

Il momento conviviale sarà a base di piatti tipici della Romania, nazione di provenienza dei senza tetto: “Seguendo le loro richieste - prosegue Leone – prepareremo la ciorba de burta, una zuppa di trippa, e la tochitura a base di carne di maiale. Chiunque vorrà partecipare e aiutarci sarà il benvenuto: è importante esprimere solidarietà organizzando qualcosa per ascoltare queste persone e raccogliere le loro istanze capendo il perché non vogliano usufruire dei servizi cittadini di accoglienza”.