Furto nei camerini, tenta di rubare vestiti dopo aver tolto l'antitaccheggio: arrestato

Un cittadino marocchino di 30 anni è stato arrestato per furto aggravato dalla Polizia. Nel pomeriggio di sabato scorso l’uomo si è recato in un negozio di abbigliamento in via Roma. Selezionati, tra i vari capi d’abbigliamento, una felpa ed un paio di pantaloni, si è diretto verso i camerini. Una volta dentro, il trentenne ha attirato da subito l’attenzione di un responsabile delle vendite che, dopo qualche istante dalla sua entrata, ha visto cadere in terra una placca antitaccheggio, immediatamente raccolta dall’uomo all’interno.

Il marocchino, uscendo dal camerino, ha notato la presenza del dipendente, ed intuendo di essere stato scoperto, ha cercato maldestramente di rimettere sulla felpa la placca poco prima asportata, senza fornire alcuna spiegazione. Un addetto alla vigilanza ha allertato nel frattempo il 112 e gli agenti della Squadra Volanti, dopo aver perquisito, hanno scoperto che sotto il pantalone della tuta indossato dal trentenne era occultato un altro paio di pantaloni con ancora applicata l’etichetta della marca e il codice a barre, ma privo di placca antitaccheggio.

Il 30enne è stato arrestato per furto aggravato.