Torinese rapina e aggredisce una tabaccheria con un coetaneo: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Savigliano, con l’ausilio di una pattuglia della Polizia Locale “Terre della Pianura”, hanno arrestato due giovani di 18 e 21 anni, rispettivamente di Savigliano e Torino, ritenuti responsabili dei reati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale.

I fatti risalgono al pomeriggio del 10 dicembre scorso, quando i due, approfittando di un momento di distrazione del titolare, si appropriavano dell’incasso di circa 600 euro di una tabaccheria di Savigliano.

Accortosi del furto, il titolare, con l’aiuto di un suo conoscente, fronteggiava i due ragazzi cercando di fermarli, ma questi in tutta risposta li aggredivano con calci e pugni garantendosi la fuga.

Dopo l’aggressione l’esercente ha immediatamente allertato il 112 fornendo la descrizione dei due fuggitivi. Sul posto è giunta una pattuglia della Radiomobile di Savigliano ed una della Stazione Carabinieri di Scarnafigi; alle ricerche si sono uniti anche gli agenti della Polizia Locale di Savigliano.

Pochi minuti dopo, due ragazzi corrispondenti alla descrizione fornita sono stati individuati e fermati per un controllo. Sin da subito i due hanno opposto resistenza, minacciando e colpendo sia i Carabinieri che gli agenti della Polizia Locale.

I due, quindi, sono stati condotti in caserma e, una volta ricostruiti gli eventi, sono stati dichiarati in stato di arresto per rapina impropria ai danni del proprietario della tabacchiera e resistenza a pubblico ufficiale, contro i militari e gli agenti intervenuti.

A seguito della convalida degli arresti, il Gip del Tribunale di Cuneo ha disposto l’esecuzione della misura cautelare a loro carico.