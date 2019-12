Il Natale “green” dei piemontesi costerà 257 euro a persona

I Piemontesi spenderanno quest’anno 257 euro: 23 € in più rispetto alla spesa media nazionale. Il 18% si spingerà al massimo fino a 100 €, mentre di contro, un altro 20% supererà quota 400.

Stando a una recente indagine di mercato di eBay sui comportamenti d’acquisto degli italiani e il loro shopping durante le feste, nel 2019 i regali di Natale toccheranno quota 370 milioni spedendo complessivamente una cifra superiore agli 8 miliardi di euro. Qualcosa come 234 euro di spesa a testa (l’8% in più rispetto alle previsioni dello scorso anno).

Ai bambini è destinata la maggiore fetta del budget da parte dei piemontesi. A loro sono destinati 220 Euro (+60% rispetto alla media nazionale) che diventano 102 per il partner, quasi in linea con la media nazionale di 99,50 euro. Più generosi rispetto alla media nazionale con i nipoti: 81€ contro 71€. Agli amici destinano 64€ (vs. 54€) e ai colleghi 47€ (vs. 29€), mentre ai nonni solo 26€ (vs. 39€). Da segnalare, infine, la spesa per collaboratori domestici/portineria/postino: 28€, mentre la media nazionale arriva solo a 11€.

I piemontesi faranno circa 9 regali, in linea con il dato della media nazionale. Il 10% pensa di arrivare a 20 regali, mentre il 22% è ancora indeciso. Il 41% considera importante che i regali che acquisterà siano eco-friendly, in quest’ottica green, il 78% dei piemontesi rinuncerà all’albero di Natale vero in favore di quello artificiale.

Il 38% dei piemontesi spera di ricevere un regalo che soddisfi i suoi interessi mentre il 35% è più interessato a un regalo a sorpresa. Per il 15% è irrilevante. E il 5% preferisce non ricevere regali.