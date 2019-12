La nuova frontiera eccellente degli smartphone “ricondizionati” si chiama Speedyphone

Oggi si parla tanto di ricondizionati. Ma cosa sono i prodotti ricondizionati? In pratica questo termine fa riferimento a un processo di manutenzione o riparazione di un prodotto, che da un punto di vista meccanico ed estetico è ancora funzionale, i prodotti ricondizionati però non possono essere venduti come nuovi, anche se a volte sono in effetti ancora non utilizzati da nessuno, le motivazioni di questo stato sono varie: o perché restituiti dal cliente che ha acquistato il prodotto e poi ha cambiato idea in merito al modello o al colore; o semplicemente perché sono prodotti che sono stati utilizzati per le esposizioni, ovvero hanno sostato a lungo nelle vetrine, o negli stand delle fiere.

I “nuovi” a metà prezzo

Questi prodotti vengono etichettati come ricondizionati prima di essere rimessi in vendita, come mai? Perché vengono sottoposti a dei nuovi test e all'igienizzazione, così da poter garantire il prodotto per altri tre mesi dall'acquisto; molti commercianti nell'ambito della telefonia hanno abbracciato questo tipo di diffusione di telefoni cellulari nuovi, ma in pratica non vendibili a prezzo pieno.

Dove trovo uno smartphone ricondizionato?

I punti di contatto più diretto e veloci sono senza dubbio quelli in rete. Infatti sul web ci sono molti Store online che si occupano di questi prodotti, offrendo oltretutto un'ottima assistenza clienti, in grado di fornire all'utente tutte le informazioni necessarie, oltre che un supporto pre e post acquisto. Ovviamente come in tutte le cose alcuni Store sono più aggiornati e performanti di altri. Prendiamo oggi in considerazione Speedyphone: un'attività presente sul mercato delle vendite della telefonia e dell'elettronica al consumo tutta italiana. Questo brand si prefigge una missione precisa, finalizzata a soddisfare tutti i bisogni e i desideri del pubblico, soprattutto di quel bacino di utenza che ama particolarmente la tecnologia e desidera rimanere sempre aggiornato tramite l'acquisto degli ultimi modelli e dei vari top di gamma.

La comodità dello shopping online con la qualità di Speedyphone

L'acquisto di uno di questi prodotti sul sito di Speedyphone si può realizzare in pochi click, comodamente dalla propria abitazione, ed appunto il sito offre l'opportunità di acquistare a prezzi di mercato super convenienti, prodotti di elettronica e device ricondizionati, e rimessi in commercio solo dopo un'attenta trafila di test e di nuovi controlli, oltre a una valida igienizzazione e un re-imballaggio del prodotto; Speedyphone espone una vetrina on-line molto ricca, con tutti i modelli più famosi è di ultima generazione riguardo agli smartphone a prezzi convenienti, e sicuramente più accessibili di quelli applicati ai prodotti nuovi. Speedyphone offre anche un'assistenza mirata per la sostituzione di display e batterie; una realtà in primo piano nel mercato on-line degli smartphone ricondizionati, un vero punto di riferimento per chi vuole acquistare in tutta sicurezza presso un Brand di alto profilo.