L'immaginifica storia di Esperer: lo spettacolo teatrale sui migranti a Off Topic di Torino

Nel mese in cui ricorre la Giornata Mondiale dei Diritti Umani, la rassegna “I giorni della Storia” di The Goodness Factory in collaborazione con il Consiglio regionale del Piemonte, intende celebrare l’evento con lo spettacolo teatrale di Antonio Damasco “L’immaginifica storia di Espérer”, ispirato alla vicenda dei migranti sugli scogli di Ventimiglia. L'appuntamento è fissato per sabato 28 dicembre alle 21 presso l'Off Topic di via Pallavicino.

Espérer è un’isola nata dagli scogli di Ventimiglia e dall’incrocio di molte storie: dalle idee di un baffuto esploratore norvegese, dal bisogno di un drammaturgo italiano di spiegare a due bambine che cosa siano le frontiere, dalle storie e dalle interviste fatte ai migranti che oggi vivono in Italia, da un libro pieno di disegni. Espérer è la cronaca che diventa utopia.

“L’immaginifica storia di Espérer” inizia a prendere forma nel giugno del 2015 quando molte persone provenienti dai paesi più poveri del continente africano, in transito attraverso l’Italia e diretti in Francia, furono fermati sulla linea di confine, costretti a ripararsi sugli scogli di Ventimiglia e ad accamparsi lì per oltre quattro mesi. Da quell’esperienza nacque una favola allegorica diventata un libro illustrato da Alice Tortoroglio, un modo per riuscire a spiegare a due bambine un presente assurdo attraverso una storia, un modo per immaginare un futuro possibile attraverso immagini e parole.