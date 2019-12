Torino, Fontana (FI):"Post del consigliere del Pd della 4° indegno per un rappresentante delle istituzioni"

“Il post pubblicato sulla pagina FB del consigliere di Circoscrizione, nonché presidente della Commissione di quartiere Campidoglio è indegno per un rappresentante delle istituzioni. Tentare di accostare la figura del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio con il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Roberto Rosso, augurandogli di andare in carcere è la indegna rappresentazione di dove stia finendo la politica.Una immensa cloaca dove qualsiasi basso istinto può essere espresso pubblicamente rimanendo impunito". A denunciarlo, in un comunicato stampa, è il capogruppo di Forza Italia in Quarta Circoscrizione Marco Fontana.

"Quando si è un eletto, - continua l'esponente azzurro -in particolare rivestendo un ruolo istituzionale come presidente di Commissione di Quartiere, bisognerebbe mantenere una certa sobrietà visto che si è chiamati a rappresentare tutti i cittadini e non si è più “l’uomo qualunque” che al bar può sproloquiare a piacere. Fa sorridere, per non piangere, che questo stesso consigliere sia tra i primi proponenti proprio in Circoscrizione di una Commissione contro l’odio, una mini Commissione Segre in salsa sabauda".

"Sarebbe gente come lui -continua Fontana - che dovrebbe giudicare su chi odia e chi no? Nella politica, a tutti i livelli, vi è una immaturità diffusa e sconcertante che preoccupa: i nuovi fascismi si annidano ovunque, portando a diffondere il rancore e la rabbia in modo irresponsabile. Ho presentato una interpellanza e una mozione di censura per il consigliere. Credo che sarebbe opportuno da parte del presidente della IV Circoscrizione rimuovere dall’incarico di Presidente della Commissione Quartiere Pontandolfo perché il web non legittima la diffamazione, neppure per scherzo” conclude l'esponente forzista.