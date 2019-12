Furti e vandalismi, controlli straordinari della Polfer per Natale a Porta Nuova e nelle stazioni olimpiche

Controlli straordinari della Polizia Ferroviaria, tra il Piemonte e la Valle d'Aosta, durante le festività natalizie per prevenire i furti e gli atti di vandalismo.

"Sorvegliate" speciali le stazioni Torino Porta Nuova, Alessandria, Novi Ligure, Novara, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Vercelli, Santhià e Aosta. Complessivamente tra le due regioni saranno impiegati 2340 operatori in stazione e a bordo treno, saranno organizzati 288 servizi di scorta a treni e scortati 711 convogli. A Porta Nuova la Polfer sarà supportata dalla Questura di Torino, che metterà a disposizione anche le unità cinofile. Un'attenzione particolare sarà rivolta ai treni e alle stazioni lungo la via Olimpica, meta degli appassionati della neve, con un monitoraggio dei convogli da e per la Francia e degli scali.