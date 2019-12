Le feste all'Astra di Torino: "Il berretto" di Capodanno e dal 2 gennaio "Queen LeaR"

Dal 27 al 31 dicembre prosegue sul palco del Teatro Astra il successo de Il berretto a sonagli di Luigi Pirandello: la produzione TPE che vede Valter Malosti regista e in scena nella parte di Ciampa, affiancato da Roberta Caronia come Beatrice Fiorìca. Di alto livello il cast: Paola Pace dà vita con grande versatilità al doppio ruolo di Donna Assunta La Bella e dell’ambigua Saracena; Vito Di Bella è Fifì La Bella; Paolo Giangrasso è il delegato di polizia Alfio Spanò; Maria Lombardo la domestica Fana e Roberta Crivelli l’enigmatica Sarina, la moglie di Ciampa. E dal 2 al si ride e ci si commuove con il musical Queen LeaR, interpretato dalla compagnia Nina’s Drag Queens.



La versione di Malosti del Berretto a sonagli recupera la violenza verbale della lingua siciliana del testo originale di Pirandello, andata perduta nella successiva versione italiana correntemente rappresentata. Nelle sue mani la commedia svela il suo lato espressionista, tragicomico, a tratti furioso. Incarnato da Malosti, Ciampa diventa così uno degli affascinanti «buffoni tragici» della sua galleria.



Come da tradizione, al Teatro Astra anche quest’anno non manca lo spettacolo dell’ultimo dell’anno, martedì 31 dicembre con orario anticipato alle 20,30. Seguirà un brindisi con la Compagnia. La serata si concluderà attorno alle 22.30. Biglietto 35 €, 30 € per gli abbonati TPE.



E prosegue fino al l’offerta del regalo di Natale TPE realizzato in collaborazione con le Cantine Planeta. L’offerta prevede: due ingressi a scelta al Teatro Astra + 1 bottiglia di vino Terebinto Planeta a soli 26 €. Terebinto Planeta è una Doc Menfi annata 2017, proveniente da uve 100% Grillo.



I due ingressi possono essere scelti fra i seguenti spettacoli TPE: Il berretto a sonagli (Luigi Pirandello / Valter Malosti / Roberta Caronia), Queen LeaR (Nina’s Drag Queen), Il Caso W (Claudio Morganti / Rita Frongia), Another Round for Five (Cristiana Morganti).