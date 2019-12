Alzheimer, a Torino il 42% delle famiglie deve gestire un caso

In Italia sono 600.000 le persone che soffrono di Alzheimer e che si trovano a confrontarsi, ogni giorno, con un progressivo declino della memoria e delle capacità cognitive, fino all’impossibilità di portare a termine persino i compiti più semplici.

Numeri importanti di un fenomeno che però ha anche un altro volto: quello dei familiari che, in molti casi, si fanno carico in prima persona dell'assistenza al loro parente. Un'attività spesso svolta in maniera informale, che per quasi una famiglia su due di Torino (il 42%, per la precisione) ha il suo impatto più forte, provante, e complesso da gestire, sulla sfera psicologica ed emotiva. Lo rileva l'ultima ricerca dell'Osservatorio di Reale Mutua sul welfare, condotto in occasione del mese dell'Alzheimer, che ha accesso un faro sui caregiver e su come i torinesi percepiscano l'assistenza da loro prestata, tra ruoli, difficoltà e bisogni di fronte alla patologia.

Oltre agli impatti psicologici, per un torinese su quattro (23%) preoccupano le ripercussioni sulle disponibilità economiche derivanti dai costi di cura e assistenza. Dati che trovano conferma in una ricerca Censis-Aima (Associazione italiana malattia di Alzheimer), che ha quantificato a livello nazionale i costi diretti dell'assistenza in oltre 11 miliardi di euro, di cui il 73% a carico delle famiglie. Un costo annuo medio, per paziente, di oltre 70.000 euro, comprensivo dei costi a carico del SSN, di quelli che ricadono sulle famiglie e di quelli indiretti, come i mancati redditi da lavoro percepiti dai pazienti o gli oneri di assistenza dei caregiver.

L'aspetto più difficile da gestire assistendo un familiare affetto da Alzheimer è il cambiamento irrevocabile nella persona e nella relazione (32%), seguito dalla sua regressione psichica (20%), che può portare a comportamenti come, tra i più tipici, la frequente tendenza a reiterare domande e gesti (18%), e dal rischio che il paziente possa far male a se stesso o agli altri (15%).

Ma quali sono, nella percezione dei torinesi, i campanelli d'allarme del manifestarsi della malattia? I più caratteristici sono la dimenticanza dei nomi dei familiari (26%) e il disorientamento spazio-temporale, che si manifesta ad esempio con lo smarrirsi per strada (20%). Altro segnale sono poi l'incapacità di ricordare posizioni di oggetti dentro casa (22%) e quella di svolgere azioni abituali (14%).

Quali sono le realtà e i soggetti che i torinesi, in generale, percepiscono come più attivi sul fronte dell'Alzheimer? In primo luogo, le associazioni nazionali o territoriali (29%) e le strutture e le cliniche private (28%). Seguono i servizi del Sistema Sanitario Nazionale (11%). Quanto a specifiche attività sul territorio dedicate all'assistenza ai malati di Alzheimer, l’80% dei torinesi afferma di non conoscere progetti a riguardo.

Per sostenere l’attività dei caregiver, oltre la metà degli abitanti di Torino opterebbe per servizi di assistenza domiciliare (54%), magari integrati da attività presso centri diurni (49%) o comunque da attività dedicate durante il giorno (14%). Quasi un torinese su tre vede inoltre una soluzione efficace nella flessibilità oraria (31%), che permette di conciliare la cura del proprio caro con l'attività lavorativa, senza dovervi rinunciare.

Per affrontare e gestire con efficacia gli impatti psicologici, solo l’11% andrebbe dal medico di base, mentre il 72% dei torinesi si rivolgerebbe a uno psicologo o psicoterapeuta, magari ricorrendo ad associazioni dedicate.