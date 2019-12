Tombini intasati a Torino, Amiat:"Più spazzamento foglie, meno neve"

Le ultime settimane di pioggia intensa, unite a questi giorni di vento forte, hanno riportato alla ribalta uno dei problemi più sentititi durante il periodo autunnale: l'accumulo delle foglie in strada a causa dell'intasamento dei tombini. La questione è stata di nuovo affrontata lunedì durante una riunione tra le Commissioni Servizi Pubblici Locali, presieduta da Monica Amore, e Ambiente, presieduta da Federico Mensio.

Al termine della seduta, e dopo un acceso scambio di battute tra lo stesso Mensio e il capo-gruppo del Partito Democratico Stefano Lo Russo, i consiglieri presenti si sono accordati per richiedere alla Giunta l'illustrazione in aula sia del contratto di servizio stipulato con Amiat che del piano di lavoro annuale: “In autunno – ha dichiarato il consigliere M5S – piove e cadono le foglie, i cittadini devono farsene una ragione; andrebbero riviste, invece, le priorità da affrontare: personalmente propenderei per una revisione dell'attività di spazzamento senza aumentare i fondi a disposizione, concentrandosi sulle aree più critiche sia a causa della presenza di foglie che delle carenze dovute alla struttura fognaria”.

La risposta dell’esponente dem non si è fatta attendere: “Voi 5 Stelle – ha replicato - dovreste mettervi d'accordo su quale politica applicare, incrementando le risorse a disposizione o educando i torinesi alle foglie che cadono. In alcune zone di Torino ci sono veri e propri allagamenti e l'accumulo delle foglie è più rilevante: occorrerebbe quindi verificare la necessità di aggiornare il contratto di servizio più importante della città, da cui deriva la Tari”.

A spiegare il funzionamento dell'attività di spazzamento è stato invece il responsabile dei servizi territoriali di Amiat Marco Rossi: “Noi - ha precisato – siamo responsabili per la pulizia superficiale, mentre quando le caditoie si intasano dovrebbe intervenire Smat; il contratto di servizio prevede tre passaggi all'anno per area ma, in realtà, ne facciamo molti di più. La programmazione annuale è molto complicata perché dipende dall'andamento del meteo e dal tipo di pianta coinvolta: durante l'ultimo weekend sono intervenuti sessanta operatori con venti spazzatrici”.

Per quanto riguarda le possibili soluzioni, Rossi ha invece pochi dubbi: “Bisogna avere pazienza – ha aggiunto – oppure investire di più, senza negare la necessità di una migliore organizzazione da parte nostra: gran parte delle 12mila ore di lavoro vengono effettuate durante interventi straordinari. Vista la riduzione delle precipitazioni nevose, si potrebbe pensare a un ridimensionamento del piano neve incrementando gli interventi nei periodi di pioggia torrenziale”.