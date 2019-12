"Aurora ti odia ancora": scritte anarchiche sotto casa di Patrizia Alessi

Patrizia Alessi, capogruppo di Fratelli d'Italia in Circoscrizione 7 torna nel mirino degli anarchici. Come già accaduto mesi fa, nella notte di Natale, nel palazzo in cui abita la consigliera di Fdi sono comparse alcune scritte ingiuriose nei suoi confronti.

Come detto, non è la prima volta che accade: Alessi infatti ha spesso criticato le azioni anarchiche. Parole che le sono costate un'avversità costante nel tempo. Facile pensare, che come accaduto in occasione dello sgombero dell'Asilo, la matrice delle scritte ingiuriose e delle minacce sia anarchica.