Incendio in via Bogino: grave in ospedale Paolo Novello, capo maître del ristorante Del Cambio

E’ Paolo Novello, manager e capo maître del ristorante Del Cambio l’uomo che questa notte è rimasto gravemente intossicato a seguito dell’incendio sviluppatosi nel suo appartamento, in via Bogino 3.

Le fiamme si sono propagate intorno alle 23:30 e per spegnerle si è reso necessario l’intervento di quattro squadre dei vigili del fuoco. L’uomo è ricoverato al San Giovanni Bosco: le sue condizioni sono gravi, ma in lieve miglioramento. Le ultime notizie infatti lo danno cosciente, ma comunque in prognosi riservata.