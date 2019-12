Presidio No Tav fuori dal carcere: cori e spettacolo pirotecnico in favore dei detenuti

Notte di tensione ieri sera davanti al carcere Lorusso e Cutugno, in zona Vallette: nella sera di Natale, diversi antagonisti e attivisti No Tav si sono radunati all'esterno del carcere per intonare cori e lanciare in aria fuochi d'artificio. Il motivo? Esprimere solidarietà e vicinanza a Giorgio e Mattia e a un'altra persona, militanti arrestati solo qualche giorno fa.