Appuntamenti musicali con il Maestro Giovanni Sardo: ecco le date di gennaio

Da gennaio riprendono gli appuntamenti musicali del Maestro Giovanni Sardo a partire dalla direzione artistica della 19esima edizione de "I Concerti dell'Oratorio" dell'Associazione Panta Musicà di Imperia. Per l'occasione il concertista livornese presenterà un'insolita formazione Flauto e Voce recitante, nella realizzazione di un percorso epico-musicale dal titolo "I Miti".

Il primo appuntamento è per il 2 Gennaio alle ore 21.15 presso l'Oratorio di San Pietro al Parasio, mentre il 3 gennaio alle ore 17.30, presso la Sala Consiliare del Comune di Diano Marina, il Maestro Sardo farà invece parte della storica compagine della Camerata Musicale Ligure nel Concerto delle festività dal titolo "Viaggio in Italia": l'evento parte da un omaggio all'Opera per approdare alla canzone d'autore, passando attraverso la musica del grande cinema.

Il weekend successivo successivo verrà invece recuperato il concerto dedicato alla memoria di Don Del Santo presso il Duomo di Porto Maurizio.