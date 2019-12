Contest di Natale 2019: ecco chi ha vinto il premio per il Presepe più bello

Giunge al termine il contest di Natale del nostro gruppo editoriale Morenews. Avete partecipato in tantissimi, rendendoci presenti nelle vostre feste e nella vostra personale visione del Presepe.

Sono state 13 le testate del gruppo che hanno pubblicato le foto dei lettori e, da regolamento, il premio previsto sarebbe stata una cena per due persone.

Vista la grande partecipazione abbiamo deciso di stravolgere una clausola del regolamento, non più un unico vincitore, ma un vincitore per ogni provincia dei nostri quotidiani: Imperia, Cuneo, Varese, Savona, Asti, Torino. Abbiamo cosi 6 vincitori (uno per ogni provincia ) e un vincitore complessivo (quello che ha ottenuto più voti).

Questa scelta è maturata anche perché ci siamo accorti di una sorta di ‘esagerata bramosia da vincita’ che ha portato alcuni a competere cercando scambi di like in ogni modo, compreso in gruppi social che si formano proprio per questi motivi, generando scompiglio ed in franchezza non rendendoci per nulla felici. Il contest di Natale voleva essere un modo gradevole per condividere con il Presepe lo spirito natalizio, così è stato ‘drogato’ da uno spirito consumistico, figlio di certo dei nostri tempi. Questa ‘pratica’ peraltro non illecita ci ha spinti a premiare più persone per ritrovare proprio lo ‘spirito del Natale’, sapendo che dire la verità rende tutti più forti.

Ecco di seguito i dati dei vincitori:

- TargatoCn la provincia con maggior partecipanti, ben 170:

288 like e il primato di 166 condivisioni (Marinella Faramia - Busca)

- Torino Oggi: 187 like per la foto più votata (Ivan Palaia)

- La voce di Asti: 95 like per la foto più votata (Riccardo Di Carmelo)

- VareseNoi: 212 like per la foto più votata (Jerry Rossignoli)

- Imperia News - Sanremo News: 130 like per la foto più votata (Betto & Manu da Imperia)

- Savona News: 85 like per la foto più votata (Arrigo Ubertone, Cairo Montenotte)

298 reazioni per Valentina Gai – Venasca valgono il top score assoluto e danno diritto alla cena per due anche a lei che ha raggiunto il maggior numero di voti su tutti i partecipanti.

Il premio della cena sarà usufruibile dal 1^ febbraio al 31 maggio, previo ritiro del coupon alla mail eventi@morenews.it

I vincitori saranno avvisati tramite un messaggio privato dalle rispettive redazioni. Buona cena per due a chi ha ottenuto una “valanga di like” e tanti auguri di buone feste ai nostri lettori.