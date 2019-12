Furto a Porta Nuova, donna derubata della borsa con uno stratagemma: arrestati i ladri

Mercoledì 25 dicembre, il personale del Settore Operativo della Polizia Ferroviaria di Torino Porta Nuova ha tratto in arresto due cittadini italiani autori del furto di una borsa ai danni di una donna, che si trovava in compagnia di un’amica, perché erano in procinto di partire con il treno per trascorrere il Natale con i propri familiari e amici.