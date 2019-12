Pinerolo, accoltella un amico durante cena: arrestato 33enne per tentato omicidio

Poteva trasformarsi in una tragedia la cena tra amici a Pinerolo: un cittadino di Santo Domingo ha infatti accoltellato un connazionale di 19 anni a tavola, durante il pasto.

E' successo in via Luciano 12: l'uomo, colto da un raptus improvviso, ha sferrato alcune coltellate verso il giovane. Alcuni commensali sono riusciti a disarmare il 33enne e ad allontanarlo da casa, evitando così il peggio. Intorno alle 4:30 i carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato per tentato omicidio.