Vantaggi esclusivi tutto l’anno

"Ogni tre mesi un regalo in più. Perché di premiarti non ne abbiamo mai abbastanza".

Parola d'ordine per Iren? Premiare i propri clienti. Continuano i privilegi esclusivi di Iren Con Te , il programma di fidelizzazione che Iren luce gas e servizi dedica ai propri clienti.







Shopping, viaggi, tempo libero, food. C'è solo l'imbarazzo della scelta: Iren Con Te è il club che ti premia tutto l'anno.

E non è tutto: ogni 3 mesi Iren permetterà ai clienti di scaricare un buono sconto Amazon oppure un buono sconto carburante e scegliere una delle tre riviste proposte in abbonamento.

Iscrivendoti al club riceverai la fidelity card Iren che ti farà entrare in un mondo di vantaggi e occasioni da prendere al volo.

Scegli tra:







Focus: approfondisce temi di grande attualità su scienza e natura, tecnologia e comportamento, cultura e misteri, medicina ed economia, storia ed ecologia







Starbene: settimanale italiano di salute e benessere. All'interno trovi temi come attualità, alimentazione, bellezza, salute e fitness







Donna Moderna: scopri le tendenze in fatto di moda, il parere degli esperti per una vita sana e ancora: attualità, amore e oroscopo

In alternativa potrai scegliere i buoni regalo Amazon:







Puoi utilizzarlo per libri, elettronica, musica, film, software, abbigliamento, giocattoli e altro.

E non è tutto: entrando a far parte di Iren con Te hai l'opportunità di partecipare a concorsi a premi che mettono in palio esperienze indimenticabili ed eventi mondani e culturali più esclusivi come, per esempio, serate a teatro per due .