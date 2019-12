Acqua fonte della vita: ma come usare quella giusta?

Buongiorno e bentornati in questa rubrica. Potete trovarci e interagire più facilmente con quesiti e nostre risposte sul nostro gruppo Facebook "Blossom Suite - Orchidee: cura e vendita". Ci occuperemo di dare semplici consigli per gestire le piante che teniamo in casa, sul balcone o in giardino.

L’acqua è un argomento molto delicato perché è l’ingrediente principale per il successo o il fallimento nella coltivazione. Due i fattori principali: la quantità e qualità. Ogni pianta ha le sue esigenze idriche, da quelle che voglio molta acqua a quelle che ne vogliono pochissima. Fabbisogno che è bene ricordare varia al variare della temperatura e dell’umidità dell’aria.

Qualità: insieme delle caratteristiche che la rendono idonea per l’irrigazione.

Un’acqua adatta all'irrigazione dovrebbe essere:

Microbiologicamente pura per evitare di contaminare le colture con batteri, virus e muffe

Contenuto di Sali disciolti corretto

pH adeguato

Le acque sono superficiali o di profondità. Nelle superficiali, le caratteristiche sono:

• Temperature simili a quella atmosferica

• Tendono ad essere ricche in gas disciolti ( es. Ossigeno, anidride carbonica)

• Possono avere sostanze minerali o organiche in soluzione o in sospensione

• Presentano un rischio maggiore di contaminazione da elementi chimici o biologici.



D'altro lato troviamo acque sotterranee, le cui caratteristiche principali sono:

• Temperature uniformi durante tutto l'anno

• Povere in gas disciolti

• Povere in sostanze minerali o organiche in soluzione o in sospensione

• Basso rischio di contaminazione ed eutrofizzazione

L'acqua di irrigazione può agire sulla temperatura del suolo e della coltura, provocando squilibri tra la parte aerea e radicale, riducendo la capacità di assorbimento degli elementi nutritivi del suolo. I gas che si incontrano con maggiore frequenza sono ossigeno, azoto e anidride carbonica.

Parlando di qualità dell'acqua dobbiamo partire in primo luogo dalla composizione chimica, cioè dai diversi ioni contenuti.



La concentrazione in cui si trovano questi ioni e molto variabile, quelli fondamentali sono:

• Sodio Na+

• Potassio K+

• Calcio Ca2+

• Magnesio Mg2+

• Carbonati CO32-

• Bicarbonati HCO3-

• Cloruri Cl-

• Solfati SO42-

• Ammonio NH4+

• Fosfati H2PO4- ; HPO42-

• Nitrati NO3-



C’è anche l’acqua piovana che ha delle piccole quantità di gas e particelle disciolti. Se si abita in zone urbane e/o inquinate si sconsiglia la raccolta dell’acqua piovana.

La composizione chimica dell'acqua dipende dal materiale costituente la roccia dove si trova, e sarà indipendente dal clima e dalle condizioni idrogeologiche.

Così nelle rocce sedimentarie di composizione silicea, il contenuto salino sarà generalmente molto alto, presentando questa predominanza di ioni: Ca>Na>Mg e HCO3>Cl>SO4



Nelle rocce calcaree troviamo:

• Elevati livelli di CO32- e HCO3-

• Bassi livelli di Cl- e SO42-



Nelle rocce argillose troviamo alti livelli di sali con predominanza di:

• Elevati livelli di SO42- Cl-, Ca2-, Mg2-, Na+

• Bassi livelli di HCO3-

In ambito domestico l’acqua facilmente ha un contenuto di Sali di calcio e di cloro eccessivi. Per innaffiare le piante e le orchidee in maniera corretta conviene comprare un kit di misurazione del pH in un negozio di acquari in modo da monitorare almeno il pH. Sempre in questo tipo di negozi si può comprare un filtro osmotico per filtrare l’acqua e delle sostanze per correggere il pH nel caso la misurazione dia valori inopportuni.



Filtro acqua a più stadi. Periodicamente le cartucce sono da sostituire

Si consiglia di filtrare quantità congrue di acqua, perché lo stoccaggio a temperatura ambiente è estremamente delicato… muffe e batteri prolificano molto facilmente, compromettendo i benefici.



Kit misurazione pH acqua

Per dubbi e chiarimenti vi aspettiamo sul nostro gruppo o commentate il post su Facebook.