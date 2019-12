Al Palazzetto dello Sport di Bardonecchia il la 24esima edizione di "Natale Judo Camp"

E’ iniziato giovedì 26 dicembre al Palazzetto dello Sport di Piazza Valle Stretta, alla presenza di un folto pubblico, per concludersi domenica 29 dicembre, il 24mo “Natale Judo Camp” stage invernale di grande judo, tradizionale occasione per scoprire le tecniche di alcuni campioni internazionali e nazionali.

Molto qualificato il lotto degli istruttori, per anni indiscussi protagonisti del judo mondiale e ora esperti tecnici, tra i quali spiccano Varlam Liparteliani, argento Olimpico a Rio 2016 e vincitore di ben cinque medaglie ai Campionati del Mondo, per ben tre volte campione europeo, per la prima volta in assoluto in Italia, Ki Chu Wang, due volte campione del mondo, argento olimpico a Pechino 2008 e vincitore delle Universiadi, uno dei campioni più tecnici della storia del judo coreano e Jeon Ki Young, vincitore di un oro olimpico e tre volte campione del mondo, uno dei più grandi judoka di sempre, nella Conca in veste di Special Guest.