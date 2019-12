Cinquanta mucche in fuga da una fattoria di Collegno "a spasso" per corso Sacco e Vanzetti

Nella notte appena trascorsa, dalle ore 2 circa, sono giunte alla Centrale Operativa della Polizia Municipale Torino numerose segnalazioni in merito alla presenza di numerose mucche vaganti lungo il corso Sacco e Vanzetti, nel tratto adiacente corso Regina Margherita.

Cinquanta i capi di bestiame presenti. Gli agenti sono riusciti a radunarli nei campi adiacenti, onde evitare pericoli per i veicoli in transito. Nel frattempo, i componenti di un'altra pattuglia hanno interpellato i titolari delle varie cascine ubicate in zona, nel tentativo di risalire ai proprietari.

Si è poi scoperto che le mucche erano fuggite da una fattoria ubicata nel comune di Collegno; alle 3.30 sono state ricondotte nelle stalle.