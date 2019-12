La polizia ha sanzionato per 7300 euro un bar di via Belfiore nel corso di un controllo.

Gli agenti hanno rinvenuto in una sale del locale due slot machine nonostante il bar fosse ubicato a meno di 500 metri da luoghi sensibili. I due apparecchi sono stati sequestrati e per il titolare è scattata la sanzione di 4000 euro. Altri 3300 euro di sanzioni sono stati aggiunti per altre violazioni di tipo amministrativo.