L'oroscopo di Corinne speciale Capodanno

ARIETE : Con Saturno che guarda di sghimbescio non farete programmi in grande stile accontentandovi di ciò che passa il cortile… Se non avete voglia di cucinare i casi son due: o andate da amici, in pizzeria o in peculiare ristorantino… Attenti solo a non strafare, cadere o scivolare! Minuta arrabbiatura domenicale. Per favorir la buona sorte: Meravigliosi amuleti risultano essere l’uva e i melograni… Procuratevene in gran quantità: chi più incetta né farà, più fortuna avrà.

TORO : L’allegria risulta essere il miglior elemento al fine ospitare il 2020 con ardimento! Se vi viene esposto un invito accettatelo e lo spasso sarà garantito … Via libera quindi a festeggiamenti con chi amate, fuori città o con chi vi pare e piace: purché non si tratti di sbruffoni e fanfaroni. Nel mangiare e sbevacchiare rammentate che il colesterolo dovete rispettare… Per favorir la buona sorte: Baciarsi sotto il vischio a Capodanno tiene lontano ogni affanno: se ne abbisognate per tre volte provate e riprovate…

GEMELLI : Un po’ affannati agognerete delle feste rilassanti ma non tutto andrà come previsto causa un’incognita o un imprevisto. Però alla fin fine vi riscatterete trascorrendo un Capodanno decente, pur se differente, dagli anni precedenti… Un comunicato o un omaggio vi sorprenderà. Per favorir la buona sorte: D’obbligo trangugiare lenticchie le quali, come ben si sa, tengono lontana la povertà. Coi “chiari di luna” attuali meglio farne un’indigestione ficcandole pure nel minestrone …

CANCRO : Saturno caldeggia ansia ma voi chiedete clemenza in occasione di un 31 dicembre dove non è gradita la sua presenza… “Chi si diletta o si lamenta a Capodanno seguiterà per l’intero anno”: regolatevi, perché la vita è una canzonatura e mugugnare non serve a migliorarne l’andatura… Quindi sollazzatevi e folleggiate! Per favorir la buona sorte: Fate un bagno al muschio o gelsomino aggiungendo all’acqua tre pugni di sale marino e a mezzanotte alla persona più anziana del desco date un bacino.

LEONE : Il decollo verso un 2020 innovativo e ricco di novità vi renderà pimpanti e frizzanti pari a bollicine in una coppa di champagne…A Capodanno state insieme a gente genuina, aitante, sincera e pimpante… Ubriacate la Dea bendata giocando al Lotto numeri ricavati dai dati di nascita di chi, la sera del 31, sarà seduto vicino a voi. Per favorir la buona sorte: Noccioline e cioccolatini a forma di soldini o maggiolini se prima della mezzanotte avrete piluccato l’anno sarà meno amaro e più fortunato…

VERGINE : Accontentate chi vi vuole accanto o partecipate ad un cenone sollazzante… Qualcuno effettuerà un viaggetto qualcun altro si sentirà soletto e i più burloni folleggeranno insieme ad amiconi. L’essenziale sarà far della positività un baluardo e auspicare un 2020 fruttifero e gagliardo. Per favorir la buona sorte: L’uva si abbina all’abbondanza. Per il suo simbolismo sacro effigia i desideri che si realizzano, le grazie ricevute: quindi piluccarne dei chicchi darà quasi certamente le soluzioni volute…

BILANCIA : Una bella cena, una bicchierata, quattro risate e il sorriso di persone care risulterà un toccasana per chiunque ambisca accogliere l’imberbe 2020 in maniera nostrana… Non dovreste quindi rinunciare a gozzovigliare ma togliervi un pallino, partecipare ad un desco stuzzichino od evadere dal solito ambientino.… Per favorir la buona sorte: A parte il tradizionale pandoro o panettone sarà di buon auspicio assaggiare del salmone, uova di lompo e sgranocchiare noci e torrone.

SCORPIONE : Accostatevi a un 2020 rigurgitante di variazioni e soddisfazioni… Elementi simpatici e carismatici vi daranno una mano al fine di intravedere barlumi di positività mentre a Capodanno, dopo vari tentennamenti, opterete per ritrovi gaudenti…E se invece state a casina brindate egualmente insieme ad una squisita personcina. Per favorir la buona sorte: Il potere scaramantico dei peperoncini è risaputo: assaggiarne un pezzettino allontanerà la iella rendendo l’anno rigoglioso e meno malandrino…

SAGITTARIO : Sotto vari aspetti il Capodanno si diversificherà dallo scorso anno… Di umore variabile alternerete stadi di inedia ad altri di euforia ma, nell’insieme, tutto andrà benino pur se un bicchierino in sovrappiù o una mega abbuffata renderà pesantuccio lo stomaco e la crapa … Vetusti amici da ricontattare e salute da salvaguardare. Per favorir la buona sorte: Volete propiziare l’irrequieto destino? Se si bevete vino bianco, abbondate in lenticchie e di zampone assaggiatene una fettona...

CAPRICORNO : Che impresa ardua far mutare idea chi non capisce un piffero e vuol sempre aver ragione! Evitate quindi di intavolare discussioni propense a rovinare i festeggiamenti e far rodere il fegato. Se andate a festeggiare in un localino o a casa altrui il divertimento sarà garantito: a patto che non ci sia troppa confusione… Per favorir la buona sorte: Se a corto di soldini, di amore, di serenità o tartassati da un tormentone non esitate ad eccedere in crauti, frutta secca, gamberetti, datteri e zampone…

ACQUARIO : Avrete a disposizione gli ingredienti giusti per dare il benvenuto al 2020 dignitosamente… Unico neo: un rammarico, uno scatto di nervi, un guizzo di fiacca o l’ingerenza di un essere troppo ciancione per meritare la vostra considerazione. Notizie, auguri, messaggi da lontano e ritrovi genuini. Propensione alle infreddature. Per favorir la buona sorte: Se la fortuna volete allettare e un sogno realizzare ponete una monetina, un rametto di vischio o di lauro alla sinistra del piatto di ogni commensale…

PESCI : Malgrado la stanchezza imperversi parecchi nativi avranno l’occasione di passare un Capodanno veramente singolare con tanto di sorpresina finale. Al desco, da voi o altri organizzato, parteciperà pure un mezzo intronato ma soprassedete, mangiate, bevete e fate pure le ore piccoline… Siate prudenti nel guidare! Per favorir la buona sorte: Volete che il portafoglio si riempia e il conticino diventi un po’ più “grosso”? Allora, nella tovaglia, negli addobbi e nella biancheria rosso a più non posso…