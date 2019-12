Una meteora solca i cieli di Piemonte e Liguria (VIDEO)

Una palla di fuoco che solca i cieli del Nord Italia, con decine di segnalazioni tra Piemonte e Liguria, ma anche in Emilia Romagna, Lombardia, Veneto e Toscana. L'avvistamento - immortalato nei pressi del Santuario di Vicoforte Mondovì nel video mandatoci dal nostro lettore Nicola Garzero - risale allo scorso venerdì 27 dicembre, quando intorno alle 17.30 il bolide luminoso ha illuminato il cielo ed è esploso prima di raggiungere il suolo.

Alla luce delle descrizioni, l’oggetto in questione potrebbe essere una meteora, con dimensioni non superiori a pochi centimetri. Sostanzialmente, si tratterebbe di un frammento di roccia che, nell'attraversare l'atmosfera, si incendia per attrito provocando la classica scia luminosa della "stella cadente".

Secondo quanto riportato dal portale "Scienze Notizie", non è escluso che quanto avvistato sia un frammento dello sciame delle Quadrantidi che nelle scorse ore hanno attraversato l’orbita terrestre: si tratta dei resti dell’asteroide 196256 (2003 EH1) una cometa estinta classificata come NEO, (Near Earth Object.