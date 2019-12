Botti, petardi e fuochi d'artificio a Venaria, Ferraris: "Usate prodotti consentiti"

E' un appello al buonsenso quello che Laura Ferraris, Commissario Straordinario della Città di Venaria Reale, rivolge ai cittadini in vista di Capodanno: "Come ogni anno in questo periodo, i botti, i petardi e i fuochi d’artificio, causano, nell’intero Paese, centinaia di feriti, anche gravissimi e, a volte, decessi. Riteniamo perciò opportuno e utile, rivolgere un invito, a tutti i cittadini, affinché tali prodotti siano fuochi consentiti, ovvero muniti di apposita etichetta, e siano acquistati solo presso commercianti autorizzati" .