Droga nascosta tra i deodoranti e la schiuma da barba: un arresto in Barriera di Milano [VIDEO]

Nella serata di sabato, poliziotti di Barriera di Milano hanno tratto in arresto un cittadino nigeriano di 25 anni, irregolare sul Territorio Nazionale, per reati inerenti gli stupefacenti.

Gli operatori della volante, transitando in piazza Foroni, hanno notato un individuo che, alla vista della pattuglia, ha prenso immediatamente il telefono e ha iniziato a intrattenere una finta conversazione telefonica. Insospettiti, gli agenti si sono avvicinati all’uomo per procedere al controllo, ma il venticinquenne ha tenta rapidamente di dileguarsi, affermando di essere in linea per una chiamata importante. Invitato nuovamente a collaborare, il cittadino nigeriano, con un gesto fulmineo, ha estratto dalla tasca dei pantaloni alcuni ovuli e li ha messi in bocca, per poi deglutirli. Si è quindi proceduto a perquisire il suo domicilio.

All’interno dell’abitazione, in bagno, sono stati ritrovati alcuni deodoranti, nel cui tappo erano occultati 8 involucri di sostanza stupefacente tipo cocaina e crack per un peso totale di 26 grammi e 3 involucri di tipo eroina di oltre 2 grammi di peso. Due sacchetti in cellophane, con all’interno materiale utilizzato per il taglio delle sostanze di circa 25 grammi, sono invece stati rinvenuti all’interno del tappo di una confezione di schiuma da barba. In camera da letto sono poi stati ritrovati 3.000 euro in contanti: una parte del denaro occultata tra gli indumenti nell’armadio, una parte nascosta in uno zaino. Trovati inoltre 4 frammenti di sostanza stupefacente per un peso complessivo di circa 0,3 grammi all’interno di un astuccio di caramelle, diversi telefoni cellulari e materiale da confezionamento, tra cui lamette e un bilancino elettronico di precisione.