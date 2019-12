A Collegno e Settimo laboratori creativi per bambini dedicati all'Epifania

Viridea propone a Settimo e Collegno un ciclo di laboratori creativi gratuiti per bambini dedicati alla ricorrenza dell’Epifania e ispirati in particolare al viaggio compiuto da Re Magi. La storia racconta che 2020 anni fa tre re partirono da un paese lontano per affrontare un lungo viaggio e portare dei doni a Gesù Bambino. Ma come fecero a raggiungere la capanna, se non avevano ancora inventato il navigatore satellitare?

I bambini saranno guidati dagli animatori presenti nella realizzazione di una splendente stella cometa, proprio come quella che guidò i Re Magi fino alla culla di Gesù Bambino. Al termine del laboratorio, i piccoli potranno portare a casa con sé la stella cometa realizzata con le proprie mani, per impreziosire il presepe in occasione della ricorrenza dell’Epifania. Gli incontri sono completamente gratuiti, non richiedono iscrizione e si terranno lunedì 6 gennaio, con orario dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.00 presso i Viridea Garden Center di: - Settimo Torinese e Collegno.